وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية

صحيفة الخليج الالكترونية

كشفت شركة الاتصالات السعودية، عن إتاحة فرص وظيفية للخريجين وذوي الخبرة، للعمل بمقر الشركة الرئيسي وفروعها في مدينة الرياض.

وأوضحت أن الوظائف بالمسميات التالية: « محلل تنمية الأفراد، محلل أول تعدين البيانات، أخصائي تطوير، أخصائي تنمية الأفراد » .

وأكدت أن التقديم يكون عبر الروابط التالية هنــــــــــــا و هنــــــــــــــا .