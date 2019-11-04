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وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

كشفت شركة الاتصالات ، عن إتاحة فرص وظيفية للخريجين وذوي الخبرة، للعمل بمقر الشركة الرئيسي وفروعها في مدينة الرياض.

وأوضحت أن الوظائف بالمسميات التالية: « محلل تنمية الأفراد، محلل أول تعدين البيانات، أخصائي تطوير، أخصائي تنمية الأفراد » .

وأكدت أن التقديم يكون عبر الروابط التالية هنــــــــــــا و هنــــــــــــــا .

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