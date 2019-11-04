وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية

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صحيفة الخليج الالكترونية
كشفت شركة الاتصالات السعودية، عن إتاحة فرص وظيفية للخريجين وذوي الخبرة، للعمل بمقر الشركة الرئيسي وفروعها في مدينة الرياض.
وأوضحت أن الوظائف بالمسميات التالية: « محلل تنمية الأفراد، محلل أول تعدين البيانات، أخصائي تطوير، أخصائي تنمية الأفراد » .
وأكدت أن التقديم يكون عبر الروابط التالية هنــــــــــــا و هنــــــــــــــا .
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