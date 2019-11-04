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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "جوجل مابس" يضيف خاصية جديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
أنهت "جوجل" الجدل حول جمع معلومات عن عملائها عبر "خرائط جوجل"، وأضافت خاصية لخدماتها تمكن المستخدمين خلال التطبيق باختيار وضع "عدم التتبع"، الذي يمنع إيصال بيانات رحلاتك أو حتى بحثك إلى العملاق الأمريكي.
ووفق تقارير إعلامية، الأحد، فإن مستخدمي "خرائط جوجل" أو "جوجل مابس" عبر هواتف "أندرويد" أصبحوا أحرارا في اختيار وضع "عدم التتبع"، ووقتها تصبح "جوجل" غير قادرة على تتبع رحلاتهم أو الأماكن التي بحثوا عنها على التطبيق.
وبإمكان خاصية "جوجل إنكوجنيتو" إغلاق أبواب كثيرة لجمع المعلومات عن مستخدمي "جوجل مابس"، مثل تاريخ البحث أو تاريخ المواقع التي زارها صاحب الهاتف.
وحسب موقع "تك تشرش" التقني فإن الخاصية الجديدة ستكون متاحة لجميع مستخدمي الهواتف العاملة بنظام "أندرويد" في خلال أيام، فيما لم تكشف المصادر عن موعد إطلاقها في هواتف "آيفون".
ومن المرجح أن تعمل الخاصية الجديدة على تقليل الإعلانات التي تظهر لمستخدمي الهواتف، بناء على المواقع التي زاروها مؤخرا، وفقا لمتخصصين في أمن المعلومات.
ويعد "جوجل مابس" من أكثر التطبيقات التي يعتمد عليها السائقون لمعرفة الطريق الصحيح إلى وجهاتهم حول العالم، لكن جمع الشركة معلومات وبيانات عن المستخدمين أثارت قلق الخبراء في الأمن الإلكتروني.
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