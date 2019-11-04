شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ريزر تطلق شاشة الألعاب Raptor 27 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019 أطلقت شركة ريزر شاشة الألعاب Raptor 27 الجديدة بـ 700 دولار أمريكي. وأوضحت الشركة الأمريكية أن هذه الشاشة تمتاز بتصميم ريزر المعتاد مع عناصر إضاءة Chroma LED وخصائص إمالة خاصة. وتمتاز شاشة الألعاب الجديدة بلوحة IPS قياس 27 بوصة، التي تعمل بدقة وضوح 2560 x 1440 بيكسل (WQHD)، مع معدل تنشيط صورة يبلغ 144 هرتز، وتبلغ درجة السطوع 420 قنديلة/م2 ونسبة تباين 1000:1، وتمتاز شاشة ريزر الجديدة بتغطية نطاق الألوان DCI-P3 بنسبة 95%. وتُبرز الشركة قدرة الشاشة الجديدة على دعم تقنيات متطورة مثل Adaptive Sync من 48 إلى 144 هرتز وتقنية Freesync من AMD وتقنية نفيديا G-Sync. وتشتمل باقة التجهيزات التقنية في الشاشة العديد من منافذ التوصيل مثل منفذ HDMI 2.0b ومنفذ Displayport 1.4 ومنفذ USB-C ومنفذ USB-3.0. وتمتاز أيضاً بقاعدة مرنة لإمالة الشاشة إلى الوضع الأفقي، كما جُهزت قاعدة الشاشة بإضاءة Chroma RGB المميزة لمنتجات شركة ريزر.





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