سبوتيفاي تطلق التطبيق Kids

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019 أطلقت خدمة بث الموسيقى سبوتيفاي التطبيق Kids الجديد، الذي يهدف إلى تقديم محتويات موسيقى مناسبة لعمر الطفل. وأوضحت الشركة السويدية أنه بعد تثبيت التطبيق يتعين إدخال عمر الطفل لعرض المحتويات المناسبة لعمره. ويتطلب استخدام التطبيق Kids الجديد الاشتراك العائلي، الذي يبلغ سعره نحو 15 يورو، مشيرة إلى أنه يتوفر لنظام التشغيل أبل "آي أو إس" وغوغل أندرويد على حد سواء.





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