هل يؤثر الطقس على درجة الإحساس بالألم؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019

قالت نتائج دراسة جديدة إن المصابين بالتهاب المفاصل وأمراض مزمنة قد يعانون من ألم مزمن بسبب عوامل الطقس، التي تؤثر أيضاً على درجة الألم. ويعني ذلك أن التعبير الشائع "أشعر أن البرد يتسلل إلى عظامي" يعبر عن حقيقة علمية. وبحسب الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة مانشستر توجد علاقة بين الألم المزمن وكل من الرطوبة وشدة الرياح وانخفاض الضغط الجوي. الأيام الحارة تزيد الألم الناتج عن ارتفاع الرطوبة والطقس العاصف مثل الأيام شديدة البرودةوبحسب البروفيسور ويل ديكسون المشرف على الدراسة: "ثلاثة أرباع من يعانون من آلام المفاصل المزمنة يرجعون ذلك إلى عوامل الطقس". وقد شارك في هذه الدراسة 13 ألف شخص من مختلف أنحاء بريطانيا، وتمت متابعة بياناتهم الصحية لمدة 6 أشهر، وتنوعت الآلام المزمنة التي يشتكون منها ما بين: الصداع النصفي، والروماتيزم، والاعتلال العصبي، والفيبروميالغيا. وأظهرت النتائج التي نشرتها دورية "ديجيتال ميديسن"، أنه في الأيام مرتفعة الرطوبة والتي تشهد رياحاً قوية أو عواصف تزداد فرصة التعرّض لآلام بنسبة 20 بالمائة. وبينت الدراسة أن الحرارة المرتفعة يمكن أن تجعل الألم الناتج عن ارتفاع الرطوبة والطقس العاصف أكثر شدة مثل اليام شديدة البرودة.

