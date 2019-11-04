ممارسات يومية تجعلك أكثر سعادة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019

بما أن الكثيرين يعانون من الانشغال المستمر وضيق الوقت، فإن الاستفادة من كل دقيقة من أوقات الفراغ أمر في غاية الأهمية لتحقيق المشاعر الإيجابية والسعادة. فيما يلي قائمة بالممارسات اليومية التي قد تجعلك أكثر سعادة وفي مزاج جيد، دون الحاجة لوقت طويل، حسبما أوردت صحيفة ميرور أونلاين البريطانية: １- مرن عضلاتك يقول الدكتور لوك باولز من عيادات بوبا الصحية: "يستغرق غليان غلاية القهوة أو الشاي حوالي دقيقة واحدة، لذلك يمكنك إمضاء هذا الوقت في أداء بعض التمارين الرياضية في هذه المدة القصيرة. ２- الاستماع للموسيقى وجد علماء من جامعة مانشستر بأن الكييس الصغير في الأذن الداخلية يتصل بالمهاد، وهو الجزء المسؤول عن المتعة في الدماغ. عندما تستمع للموسيقى، يكتشف الكييس الاهتزازات الصغيرة التي ترسل إشارات إلى منطقة المهاد مما يعطي دفعة قوية للسعادة. 3- شرب الماء يقول باحثون إن مجرد انخفاض محتوى الماء في الجسم بنسبة 2 بالمئة يمكن أن يضعف الأداء العقلي ويسبب تغيرات في المزاج ويقلل من التركيز واليقظة والذاكرة على المدى القصير. 4- تعديل وضعية الوقوف يقول العلماء بأن تعديل وضعية الجلوس أو الوقوف يساهم في تعديل المزاج وخاصة في حالة الغضب ويساعد على الشعور بالهدوء. 5- الوقوف على ساق واحدة تقول خبيرة اليوغا كات فارانتس، إن الوقوف على ساق واحد بالتناوب كل عشر ثوان، يساعد على تحسين المزاج على الفور. 6- تمرين قاع الحوض يوضح السيد ناريندرا بيسال، استشاري أمراض النساء بأن تمارين قاع الحوض المباشرة تحدث اختلافاً كبيراً في 60 بالمئة من حالات سلس البول، الأمر الذي يحسن مزاج المريض بشكل ملحوظ. 7- فكر في ثلاثة أشياء تشعر بالامتنان لها يقترح كلو برايريدج، معالج التنويم المغناطيسي، تذكر 3 أشياء تشعرك بالامتنان مثل صحتك الجيدة، وحصولك على عمل، وامتلاكك لمواهب معينة، وتجنب المقارنات مع الآخرين فهذا سيجعلك أكثر سعادة ورضى في حياتك.

