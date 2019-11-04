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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شركة فيليبس تطلق الشاشة Brilliance 272P7VUBNB الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
أطلقت شركة فيليبس الشاشة Brilliance 272P7VUBNB الجديدة بسعر 319 دولارا.
وأوضحت الشركة الهولندية أن الشاشة الجديدة تأتي بقياس 27 بوصة وتتمتع بدقة وضوح 4K البالغة 3840×2160 بيكسل، ودرجة سطوع 350 قنديلة/متر مربع.
تقنية 4K تنشغل بها حالياً جميع الشركات التكنولوجية وتتنافس على تطويرها واعتمادها في جميع شاشاتها، سواء على أجهزة التلفاز أو الهواتف الذكية أو حتى الساعات الذكيّة بعدما كانت تقنية الـ Full HD هي الأكثر شيوعاً.
وتمتاز الشاشة الجديدة من فيليبس بزمن استجابة 5 ميللي ثانية، ونسبة تباين 1000:1 مع تغطية نطاق الألوانsRGB بنسبة تصل إلى 122%، ونطاق الألوان NTSC بنسبة تصل إلى 103%.
وتدعم الشاشة الجديدة منافذ DisplayPort وHDMI وUSB 3.2 Gen 2، بالإضافة إلى منفذ Gigabit-Ethernet ومنفذ لسماعة الرأس.
وبفضل تقليل أجزاء الضوء الأزرق توفر الشاشة Brilliance 272P7VUBNB الجديدة حماية جيدة للعينيين، كما يمكن إمالة الشاشة وضبطها في العديد من أوضاع الضبط.
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