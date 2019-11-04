إسرائيل تحقق بعد فضح فيديو جريمة ارتكبها الجيش قبل عام ونصف

أكد المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية فتح تحقيق وإعفاء مجندة من الخدمة بعد بث مقطع فيديو يظهر إطلاق المجندة النار باتجاه شاب فلسطيني أعزل في الضفة الغربية.
وأوضح المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، ميكي روزنفيلد، أمس الأحد، أن الحادث "وقع قبل عام ونصف عام، وحققت وزارة العدل فيه".
وأضاف: "تم إنهاء خدمة المجندة في حرس الحدود بشبهة إطلاق رصاصة مطاطية، ونقلها من الخدمة في شرطة الحدود إلى جيش الدفاع الإسرائيلي، مع استمرار خضوعها للتحقيق".
وبحسب روزنفيلد تم أيضا إنهاء خدمات بعض العناصر، ونقل عدد آخر من مواقعهم.
وبثت القناة 13 الإسرائيلية مساء يوم السبت الماضي شريط فيديو، يظهر عناصر من حرس الحدود الإسرائيلي وهم يصرخون بوجه شاب فلسطيني بالقرب من حاجز "الزعيم" العسكري، قبل أن يطلق أحدهم رصاصة مطاطية باتجاهه، أصابته وأوقعته أرضا.
وظهر الشاب في الفيديو وهو يحمل حقيبة وأوراقا ثبوتية وينصاع لتعليمات الجنود ويبدأ بالابتعاد منهم نحو الطرف الآخر من النفق القريب من الحاجز العسكري.
وأطلق أحد الجنود (المجندة) النار باتجاه الشاب الذي كان يسير بعيدا رافعا ذراعيه، فسقط، وعاد الجنود نحو الحاجز بدون التحقق من مصيره.
المصدر: أ ف ب
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