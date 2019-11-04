دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي الشركة المالكة لـ "تيك توك TIK Tok " تُطلق هذا الهاتف

أطلقت شركة "بايت دانس"، الملكة لتطبيق تيك توك TIK tok ، هاتفها الجديد Jianguo Pro 3 جيانغو برو 3 بالتعاون مع شركة الهواتف الصينية "سمارتيسان".

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الهاتف الذي سيحمل العلامة التجارية لـ"سمارتيسان" سيتمكن مستخدميه من تشغيل تطبيق Douyin، الذي يُعد النسخة الصينية لتطبيق تيك توك TIK tok، بالإضافة إلى استخدام "الفلاتر" الخاصة بتيك توك، على الفيديوهات التي يصورونها بالهواتف الخاصة بهم.

ويأتي هاتف Jianguo Pro 3 جيانغو برو 3 بـ 4 كاميرات واحدة منها بدقة 48 ميغا بكسل، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 غيغا بايت، مع ذاكرة تخزينية داخلية بسعة 256 غيغا بايت ومعالج سناب دراغون 855 من شركة كوالكوم.

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يُذكر أن سعر هاتف Jianguo Pro 3 جيانغو برو 3 سيعرض للبيع في الصين بسعر يبدأ من 2899 يوان صيني ـ أي ما يوازي 412 دولارًا ـ.المزيد:

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