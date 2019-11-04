لمستخدمي " google maps خرائط غوغل".. تعرفوا على هذه الميزة الجديدة

يتخلل البعض قلقًا عند استخدام خدمة google maps غوغل مابس أو خرائط غوغل من الشركة الأمريكية جوجل من تعرضهم للتتبع من قبل موظفيها.
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ولكن وفقًا لوثيقة صادرة عن شركة غوغل فأن مستخدمي خدمتها عبر هواتف "أندرويد" بات بإمكانهم اختيار وضع "عدم التتبع"؛ حيث لن يستطيع أي فرد متابعة رحلاتهم أو الأماكن التي يبحثون عنها.
التقنية الجديدة ستحمل اسم غوغل إنكوغنيتو ستكون مُتاحة خلال الأيام المقبلة لحاملي الهواتف التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد؛ حيث لم تكشف شركة غوغل عن موعد إتاحتها لحاملي الهواتف التي تعمل بنظام تشغيل IOS.
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وبحسب تقارير صحفية تناولت التقنية الجديدة، غوغل إنكوغنيتو، فأنها ستقلل الإعلانات التي تظهر لمستخدمي الخدمة بعد غلق تتبع الأماكن التي يبحثون عنها أو التي زاروها.المزيد:
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