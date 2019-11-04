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وزيرا دفاع السودان وإفريقيا الوسطى يبحثان سبل تطوير التعاون العسكرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -   

بحث الفريق أول ركن جمال الدين عمر محمد وزير الدفاع السودانى، مع وزيرة دفاع جمهورية أفريقيا الوسطى مارى نويل كويارا، سبل تطوير العلاقات الثنائية فى مجال التعاون العسكرى وأوجه التعاون الأخرى.

 

وعقدت اليوم الاثنين فى الخرطوم، جلسة مباحثات عسكرية مشتركة بين الجانبين السودانى وأفريقيا الوسطى، بمقر وزارة الدفاع، ترأسها وزيرا الدفاع فى البلدين، بحضور مسئولين عسكريين من البلدين؛ لمناقشة أوجه التنسيق المشترك بين الوزارتين وسبل تعزيزها بما يسهم فى استقرار البلدين والمنطقة.

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وذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا"، أن المباحثات تناولت القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستوى الثنائي، خاصة وأن أمن الحدود المشتركة يشكل واحدة من الهموم التى تتطلب إحكام التنسيق فيها من أجل الوصول إلى نتائج أفضل.

 

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