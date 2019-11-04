شكرا لقرائتكم خبر عن متظاهرون عراقيون يغلقون مؤسسات حكومية فى الديوانية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة "الحرة"، أن متظاهرون عراقيون أقدموا اليوم الاثنين على إغلاق بعض المؤسسات الحكومية بمحافظة الديوانية، وكتبوا عليها عبارة "مغلقة باسم الشعب".
وتجمع آلاف المحتجين المناهضين للحكومة العراقية فى وسط العاصمة بغداد، اليوم الاثنين، متحدين مناشدة رئيس الوزراء عادل عبد المهدى إنهاء الاحتجاجات التى يقول إنها تكلف الاقتصاد العراقى مليارات الدولارات وتعطل الحياة اليومية.
واندلعت الاحتجاجات فى أول أكتوبر بعد قرابة عامين من الاستقرار النسبى فى العراق، وقتل خلالها أكثر من 250 شخصا، وعلى الرغم من الثروة النفطية التى يتمتع بها العراق، يعيش كثيرون فى فقر ولا يحصلون على ما يكفيهم من المياه النظيفة والكهرباء والرعاية الصحية والتعليم.
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