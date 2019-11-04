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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شركة آنكر تطلق كاميرا المراقبة EufyCam 2 الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
أطلقت شركة آنكر كاميرا المراقبة EufyCam 2 الجديدة مع دعم تقنية أبل HomeKit Secure Video، والتي تتيح إمكانية تخزين الصور المتحركة عن طريق تقنية التخزين المشفرة "آي كلاود".
وأوضحت الشركة الصينية أن كاميرا المراقبة الجديدة تأتي ببطارية متطورة ودقة فيديو أعلى، بالإضافة إلى أنه يمكن بواسطة المساعد الصوتي أبل Siri بث مقاطع الفيديو المباشرة من كاميرا EufyCam 2 الجديدة إلى الهاتف الذكي آيفون والحاسوب اللوحي آيباد، علاوة على قيام كاميرا المراقبة ببث الإشعارات إلى أجهزة أبل الجوالة مباشرة عند اكتشاف حركة.
وتعتبر كاميرا آنكر EufyCam 2 من أوائل كاميرات المراقبة، التي تعتمد على مزايا الفيديو الآمن، حيث يمكن للمستخدم مشاهدة فيديو مباشر من كاميرات المراقبة والتعرف على الأنشطة المهمة، التي تم اكتشافها بواسطة الكاميرا، ومن خلال تقنية HomeKit Secure Video يتمكن المستخدم من الوصول إلى 10 أيام من النشاط الحالي عن طريق تطبيق Home.
وتمتد فترة تشغيل البطارية إلى 365 يوما مع تسجيل الفيديو بدقة 1080 بيكسل مع وظيفة تحسين الصورة الذكية، وتوفر نظام الرؤية الليلية، كما أن تقنية أبل HomeKit Secure Video تتوافق مع المساعد الصوتي أمازون Alexa وجوجل Assistant.
وتتوفر كاميرا المراقبة الجديدة بسعر يبلغ 349 دولارا أمريكيا لطقم مكون من كاميراتين.
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