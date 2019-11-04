شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شركة "تريكستور" تطلق الحاسوب اللوحي Primetab S11B الجديد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019 متابعات_الخليج 365 أطلقت شركة "تريكستور" Trekstor الحاسوب اللوحي Primetab S11B الجديد، الذي يمكن تحويله إلى لاب توب، وذلك بفضل حامل مدمج به مع لوحة مفاتيح قابلة للفك.

وأوضحت الشركة الألمانية أن الحاسوب اللوحي Primetab S11B الجديد يمتاز بشاشة IPS قياس 11.6 بوصة وتتمتع بدقة وضوح 1920×1080 بيكسل مع سماعة ستيريو وكاميرا ويب. Advertisements وأعلنت تريكستور أن سعر الحاسوب اللوحي Primetab S11B الجديد يبلغ 299 يورو. وينبض بداخل التابلت الجديد معالج Intel Celeron N3350 مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 4 جيجابايت، وذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت. ويأتي الجهاز بسُمك 9 ملم ووزن 780 جراما، ويدعم تقنية WiFi ومنفذي USB 3.0.

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