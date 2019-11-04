شركة هاما تعلن عن إطلاق باور بانك USB-C جديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة هاما عن إطلاق باور بانك USB-C جديد بقدرة 26800 مللي أمبير ساعة.



وأوضحت الشركة الألمانية أن الباور بانك الجديد يوفر طاقة حتى 60 وات، ويأتي بجسم متين مصنوع من الألومنيوم، ويمكن استعماله لإعادة شحن الأجهزة الجوالة، مثل أبل ماك بوك، وسامسونج جالاكسي Tab S3، وجالاكسي S9 وجهاز الألعاب نينتندو Switch.

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وأشارت شركة هاما إلى أن الباور بانك الجديد يأتي بأبعاد 230 x 140 x 35 ملم، ويبلغ وزنه 600 جرام.

ويدعم الباور بانك وظيفة الشحن السريع عن طريق منفذ USB Type-C PD بقدرة تصل إلى 30 وات (20 فولت/1.5 أمبير)، ومن خلال المنفذ USB-C يمكن شحن الأجهزة المتوافقة بقدرة 20 فولت/3 أمبير، أما منفذUSB-A فإنه يعمل بقدرة 12 وات (5 فولت/2.4 أمبير).

وأكدت الشركة الألمانية أنه يمكن استعمال الباور بانك الجديد في شحن 3 أجهزة في نفس الوقت؛ حيث يمكن استعمال منفذ USB-C لشحن جهاز اللاب توب، بينما يتم توصيل الهاتف الذكي أو الحاسوب اللوحي بمنافذUSB-A، وأعلنت الشركة الألمانية أن سعر الباور بانك الجديد يبلغ 100 يورو.