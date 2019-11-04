شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هل الحبوب الكاملة تحميك من هذه الأمراض؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019 Advertisements متابعات_الخليج 365 قالت الجمعية الألمانية للتغذية إن الحبوب الكاملة تتمتع بفوائد صحية جمّة، حيث إنها تزخر بالألياف الغذائية، التي تحمي من السكري من النوع الثاني وأمراض القلب والأوعية الدموية واضطرابات أيض الدهون وسرطان الأمعاء الغليظة.

وأضافت الجمعية أن الحبوب الكاملة غنية أيضاً بفيتامينات B والحديد والزنك والمغنيسيوم، مشيرة إلى أن الكمية اليومية الموصى بها تبلغ 30 غراماً على الأقل، أي ما يعادل 4 شرائح من خبز الحبوب الكاملة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هل الحبوب الكاملة تحميك من هذه الأمراض؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.