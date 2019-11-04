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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شركة أودي تستعد لطرح الموديل Citycarver من سيارتها والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
تستعد شركة أودي لطرح الموديل Citycarver من سيارتها A1 الصغيرة خلال نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بسعر يبدأ من 22.1 ألف يورو لتشعل نار المنافسة مع بيجو 2008 وفولكس فاجن T-Cross.
وأوضحت الشركة الألمانية أن السيارة الجديدة تتميز عن الموديل Sportback خماسي الأبواب من خلال زيادة الخلوص الأرضي بنحو 5 سم، فضلا عن التعديلات التصميمية على المقدمة، وكذلك تجهيزه لحماية قاع السيارة، وألوان طلاء حصرية لجسم السيارة والحليات بالمقصورة الداخلية.
ويتوفر للسيارة A1 Citycarver الجديدة 2 من محركات البنزين ثلاثية الأسطوانات سعة واحد لتر وبقوة 70 كيلووات/95 حصانا أو 85 كيلووات/116 حصانا، في حين تصل السرعة القصوى إلى 198 كلم/س.
ويتراوح معدل الاستهلاك من 5.1 إلى 5.4 لتر/100 كلم، ما يعادل 117 إلى 122 جم/كلم من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
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