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تطبيق للتواصل مع المقربين

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طور باحثون في جامعة كارولينا الجنوبية تطبيقاً يجعل مستخدميه على تواصل دائم مع أفراد العائلة والأصدقاء الأكثر أهمية وسط زحمة الحياة وزحام قائمة الأسماء المحفوظة في كل هاتف.
وتعمل التقنية التي أطلق عليها اسم «ويل سايرز» على ترتيب توقيت اتصال أسبوعي أو يومي محدد بالساعة والدقيقة، وتحليل بيانات الاتصال، وتغيير بعض مجرياته حسب الضرورة، ومن ثم التذكير به للأسبوع المقبل، وقال أش هاكيو رئيس فريق البحث إن نسيانه الاتصال بوالدته في زحمة العمل هو الذي ألهمه فكرة التطبيق.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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