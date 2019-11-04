المحتجون يغلقون طرق بيروت.. ويدعون لإضراب عام في لبنان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أغلق المحتجون الطرق في بيروت وأجزاء أخرى من لبنان الاثنين، مواصلين بذلك موجة احتجاجات شلت مناحي الحياة منذ أكثر من أسبوعين، وسط دعوات من جانب المتظاهرين لإضراب عام للضغط على النخب السياسية.

وقال شهود إن المحتجين أغلقوا عدداً من الطرق في العاصمة بيروت، وألغيت الدراسة للأسبوع الثالث.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن المحتجين أغلقوا الطرق في مناطق أخرى منها مدينة طرابلس في الشمال وفي منطقة خلدة بجنوب بيروت على الطريق السريع الرئيسي المؤدي إلى جنوب لبنان.

واحتشد آلاف المتظاهرين الأحد في شوارع بيروت ومدن لبنانية مجددين مطالبتهم برحيل الطبقة السياسية كلها، بعد ساعات من تجمّع كبير على طريق القصر الجمهوري شارك فيه مناصرون للرئيس ميشال عون تعبيراً عن دعمهم له.

ودعا عون الأحد اللبنانيين إلى «الاتحاد»، في وقت يشهد لبنان منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر حركة احتجاج غير مسبوقة عمّت كل مناطقه للمطالبة برحيل الطبقة السياسية التي يعتبرها المحتجّون فاسدة وغير كفؤة.

ومساء الأحد، غصّت ساحتا الشهداء ورياض الصلح في وسط بيروت بآلاف المتظاهرين، تحت شعار «أحد الوحدة»، ورفع المشاركون الأعلام اللبنانية ولافتات مطالبة بإسقاط النظام، وفق ما أفادت صحفية في وكالة فرانس برس.

وهتف الآلاف في ساحة الشهداء بشعار «ارحل» متوجهين إلى الرئيس، فيما حملت مجموعة كبيرة علماً ضخماً للبنان وراحت تلوّح به على وقع الأغاني والهتافات، وسط دعوات لعصيان مدني وإضراب عام وقطع طرق الاثنين. وردد المحتجون «يا عمال ويا طلاب، غداً إضراب» و«اشهد يا لبنان بكرا عصيان»، كما أفادت صحفية في فرانس برس.

وتسبب الحراك الشعبي بشلل كامل في البلاد على مدى أسبوعين شمل إغلاق المصارف والمدارس والجامعات وقطع طرق رئيسية في مناطق عدة. لكن في الأيام الأخيرة، عادت الحياة إلى طبيعتها تدريجياً مع إعادة فتح المصارف وبعض المدارس أبوابها.

وتحت ضغط الشارع، أعلن رئيس الوزراء سعد الحريري الثلاثاء استقالة حكومته التي تتولى مرحلة تصريف الأعمال ريثما تُشكل حكومة جديدة.