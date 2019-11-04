متظاهرو العراق يحاولون إحراق قنصلية إيران في كربلاء.. وسقوط 3 قتلى

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قتل ثلاثة متظاهرين بالرصاص خلال احتجاجات تخللها عنف وقعت ليل الأحد الاثنين أمام مبنى القنصلية الإيرانية في مدينة كربلاء جنوبي بغداد، حسبما أعلنت مصادر طبية وأمنية، وقالت المصادر إن الحشد حاول إشعال النار في القنصلية، وإن ما لا يقل عن سبعة أشخاص، بينهم ستة من أفراد قوات الأمن، أصيبوا.

وأطلقت قوات الأمن العراقية الرصاص الحي باتجاه متظاهرين حاولوا إحراق مبنى قنصلية إيران التي يتهمها المحتجون بأنها خلف النظام السياسي العراقي «الفاسد» الذي يطالبون بـ «إسقاطه».

وشاهد مراسلو فرانس برس متظاهرين اثنين على الأقل ممددين بلا حراك بعدما أصيبا برصاص في الصدر، واتهم شاب من المحتجين أمام مبنى القنصلية قوات الأمن باستهداف المتظاهرين قائلاً «لا يرمون (يطلقون النار) للأعلى، النية القتل وليس تفريق المتظاهرين».

وأضاف «أنهم يحمون القنصلية الإيرانية ونحن نريد بلدنا حراً من أي بلد ثان، لا نريد أن يحكمنا بلد آخر».

وقبل وقت قصير من إطلاق النار الغزير، رفع المتظاهرون الأعلام العراقية فوق الكتل الإسمنتية المحيطة بالمبنى القنصلي الواسع حيث يرفرف علم إيران.

وكتب المتظاهرون على الجدار الخارجي «كربلاء حرة، إيران برة (خارج)»، فيما ألقى آخرون أمام أنظار قوات الشرطة، الحجارة وقناني نيران تجاه القنصلية، كما أشعل آخرون إطارات سيارات حول القنصلية وعند أحد أبوابها.

ويعتبر المحتجون إيران الداعم الرئيسي للأحزاب السياسية والنظام الذي يتهمونه بـ «الفساد»، وما أجج غضب المحتجين العراقيين الزيارات المتكررة لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني للعراق، وتصريحات المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية علي خامنئي عن وجود «مخططات من الأعداء لإثارة الفوضى وتقويض الأمن في بعض دول المنطقة»، في إشارة للاحتجاجات المطلبية في العراق.

وتوقفت السلطات العراقية الأربعاء عن إعلان حصيلة ضحايا الاحتجاجات في بغداد وجنوب البلاد، بعدما أفيد عن سقوط 257 قتيلاً على الأقل في الاحتجاجات التي انطلقت في الأول من تشرين الأول/أكتوبر، لكن مصادر طبية أعلنت مقتل عشرة متظاهرين منذ ذلك الحين.