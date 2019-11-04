قوات الاحتلال «الإسرائيلي» تسرق الزيتون وتعتقل 15 فلسطينياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتقلت قوات الاحتلال «الإسرائيلي»، الأحد، 15 فلسطينياً من القدس المحتلة والضفة الغربية وصادرت أموالًا وأسلحة، فيما سرق مستوطنوها محصول الزيتون من حقل عائلة فلسطينية بقرية الساوية، قرب مستوطنة رحاليم جنوبي نابلس.

وقالت مصادر محلية فلسطينية إن مواجهات اندلعت في بلدة بدو شمال غرب القدس، فيما استولى جنود الاحتلال على أموال من منزل الأسير السابق صالح نوفل في قرية راس كركر غرب رام الله.

من جهته أصدر قائد جيش الاحتلال «الإسرائيلي» في الضفة أمراً عسكرياً بمصادرة 129.3 دونم من أراضي الظاهرية والسموع قضاء الخليل ووضع اليد عليها بحجة أمنية، فيما أمهل قرار المصادرة - الذي صدر الأحد- أصحاب الأراضي المقرر مصادرتها مهلة لمدة أسبوع واحد للاعتراض على القرار.

على صعيد متصل أقدم مستوطنون الاثنين على سرقة ثمار الزيتون من أراضي بلدتي قريوت جنوب نابلس، والساوية في الضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية فلسطينية إن مزارعي القرية اكتشفوا سرقة محصول الزيتون في الأراضي المحاذية لمستوطنة «عيليه» شمال الضفة.

كما قالت عائلة فلسطينية من قرية الساوية في الضفة الغربية الأحد إن مستوطنين سرقوا ثمار الزيتون من أشجارها قرب مستوطنة رحاليم جنوبي نابلس.

وقال عرفات عودة (59 عاماً) «توجهت الأحد مع زوجتي وأبنائي لجمع ثمار الزيتون من أرضنا الواقعة جنب المستوطنة لنتفاجأ بأن المستوطنين قد سرقوها ولم يتركوا لنا شيئاً».

وأوضح عودة أنه يملك حوالي 100 شجرة تقع بالقرب من مستوطنة رحاليم المقامة على أراضي الساوية مطلع التسعينات وأنها تشكل مصدر دخل له ولعائلته.

وقال «لقد زرع والدي هذه الأشجار قبل أكثر من ستين عاماً وواصلنا الاعتناء بها إلى أن أقيمت هذه المستوطنة».

وأضاف فيما كان يستظل بشجرة زيتون «يسمح لنا جيش الاحتلال بالوصول إلى أرضنا مرتين في العام الأولى يعطينا يوماً واحد لحراثتها والمرة الثانية يعطينا يومين لقطف ثمار الزيتون».

وتابع قائلاً فيما كان ينظر إلى المستوطنة المقامة على أراضيهم «المحصول الذي سرقوه كان يكفينا أنا وأولادي وأولادهم».

وأضاف وقد بدا عليه الحزن «تقدمت بشكوى إلى جيش الاحتلال والشرطة مع أني أعلم أنه لن تكون نتيجة لهذه الشكوى».

ولم يتسن الاتصال بالجيش الإسرائيلي أو الشرطة وقد غادرا المكان بعد الاستماع إلى شكوى عودة وأخذ بعض الصور للأشجار.

ويخشى عودة ألا يتمكن من الوصول إلى أرضه في وقت لاحق وقال «المستوطنات تتوسع في كل مكان هناك عمليات تجريف في أكثر من مكان... إنهم يستولون على الأرض».

وأضاف «يقومون بزراعة الأرض التي يستولون عليها بأشجار الزيتون ربما يريدونا أن نعمل عندهم في المستقبل في جمع ثمار الزيتون لهم».

وكان بالإمكان مشاهدة عمليات تجريف واسعة لأرض مجاورة يقوم المستوطنون بإعدادها لزراعة العنب والزيتون لتضاف إلى مساحات مزروعة أصلاً بذات المحاصيل في نفس المنطقة.

وقال غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان في محافظة نابلس إن «اعتداءات المستوطنين على المزارعين خلال قطف ثمار الزيتون تضاعفت ثلاث مرات هذا العام».

وأضاف «من أبرز الاعتداءات هذا العام سرقة المحصول سواء من المزارعين بعد جنيه أو سرقته من الشجر».

وتابع «مع التمدد الاستيطاني المتواصل فإن مساحة الأراضي التي يحتاج المزارعون للتنسيق مع الجيش «الإسرائيلي» للوصول إليها زادت».