الجمهوريون منشغلون بهوية مسرب مكالمة أوكرانيا.. والديمقراطيون بـ «الإفادات»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد نواب جمهوريون رغبتهم في الكشف عن مسرب «مكالمة أوكرانيا» الذي تسببت شكواه في بدء التحقيق بمساءلة الرئيس دونالد ترامب واتهامه بالتقصير، فيما حدد النواب الديمقراطيون الذين يقودون التحقيق مواعيد لجولة أخرى من الإفادات هذا الأسبوع، لكن عدداً من الشهود المهمين من البيت الأبيض يعتزمون رفض الإدلاء بشهاداتهم، وينوي بعض المسؤولين في الإدارة الأمريكية القيام بالمثل.

وأشارت وكالة بلومبيرج إلى أنه في الأيام الأخيرة، حدد العديد من الجمهوريين المحافظين اسم شخص يتكهنون بأنه هو مسرب المكالمة. وقام السيناتور راند بول من ولاية كينتاكي ومجموعة من النواب الجمهوريين بمشاركة روابط على موقع تويتر لهذه المقالات.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال وغيرها من وسائل الإعلام قد أفادت بأن مسرب المكالمة هو ضابط في وكالة الاستخبارات المركزية.

وواصل الرئيس ترامب وحلفاؤه التشكيك في دوافع هذا الشخص، وألمحوا إلى أنه جزء من جهد حزبي للإطاحة بترامب من الرئاسة.

وقال نواب جمهوريون، إن الشعب الأمريكي له الحق في معرفة هوية مسرب المعلومات الخاصة بمكالمة ترامب مع رئيس أوكرانيا فلوديمير زيلينسكي.

إلا أن هذه الجهود أثارت المخاوف بين الديمقراطيين ومحامي مسرب المكالمة بشأن سلامته الشخصية.

وقال ترامب، في تغريدة على تويتر الأحد، إنه يتعين الكشف عن الشخص الذى سرب معلومات مكالمته مع الرئيس الأوكراني.

وأكد أن وسائل الإعلام الكاذبة تعرف أنه ذراع للحزب الديمقراطي، ولا تريد الكشف عنه؛ لأنه ستكون هناك موجة عارمة من الغضب.

وطالب بالكشف عن هوية ذلك العميل قائلاً: «اكشفوا عن مسرب المعلومات، وأنهوا خدعة المساءلة بالتقصير».

من جهتهم، حدد النواب الديمقراطيون الذين يقودون تحقيق مساءلة ترامب بهدف عزله مواعيد لجولة أخرى من الإفادات هذا الأسبوع، لكن عدداً من الشهود المهمين من البيت الأبيض يعتزمون رفض الإدلاء بشهاداتهم، وينوي بعض المسؤولين في الإدارة الأمريكية القيام بالمثل.

وقد يهيّئ رفض الموالين لترامب المثول أمام اللجان التي يقودها الديمقراطيون الساحة لمعركة بين البيت الأبيض والمشرعين بشأن سلطتهم لإجراء تحقيقات. ويقول بعض الديمقراطيين إن ترامب، الذي أمر مسؤولي الإدارة بعدم التعاون، ينبغي أن يواجه اتهاماً بعرقلة العدالة من بين الاتهامات التي يعتزمون توجيهها له ضمن تحقيق العزل.

وقال مسؤول كبير في إدارة ترامب، إن ثلاثة من مسؤولي الميزانية في البيت الأبيض، بينهم القائم بأعمال مدير الميزانية، يرفضون بالفعل الحضور أمام اللجان للإدلاء بإفاداتهم، معللين ذلك برفض البيت الأبيض للتحقيق. وتعتبر إفاداتهم حيوية للمساعدة في تحديد إن كان ترامب استغل المساعدات الأجنبية كوسيلة ضغط للحصول على خدمات سياسية.

ومن الشهود المهمين الآخرين المقرر أن يمثلوا أمام اللجان الاثنين جون أيزنبرج كبير المحامين في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض.

ووفقاً لشخص مطلع على الإفادة التي أدلى بها اللفتنانت كولونيل ألكسندر فيندمان، كان أيزنبرج طرفاً في القرار باتخاذ التحرك غير المعتاد بنقل نص المكالمة إلى أكثر أنظمة الكمبيوتر سرية في البيت الأبيض.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، أن أيزنبرج طلب من فيندمان، الذي استمع لتلك المكالمة، عدم مناقشة المسألة عندما عبر عدد من مسؤولي الأمن القومي بالبيت الأبيض له عن قلقهم من تلك المحادثة.

وفي إفادته قال فيندمان إنه رأى أن من غير اللائق مطالبة حكومة أجنبية بالتحقيق في أمر مواطن أمريكي، وإنه شعر بالقلق من تداعيات ذلك الأمر، وهو الذي دفعه إلى رفع الأمر إلى أيزنبرج.

ويركز التحقيق بهدف العزل في مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون على طلب ترامب من زيلينسكي خلال المكالمة الهاتفية في يوليو/ تموز التحقيق في أمر أسرة بايدن. وقدم ترامب هذا الطلب بعد أن حجب 391 مليون دولار من المساعدات الأمنية التي أقرها الكونجرس لمساعدة كييف على محاربة انفصاليين تدعمهم روسيا في شرق أوكرانيا.

ويحقق مجلس النواب فيما إذا كان ترامب أساء استخدام سلطات منصبه وإن كان ذلك، في حال حدوثه، يرقى إلى حد «جرائم ومخالفات كبيرة» تستدعي مساءلته وعزله من منصبه بموجب الدستور.