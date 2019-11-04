«إيفرتون» الإنجليزي يعلن إصابة جوميز بكسر في كاحله الأيمن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي إيفرتون أن لاعب وسطه الدولي البرتغالي أندريه جوميز يعاني كسراً في كاحل قدمه اليمنى تعرض له قبل 10 دقائق من نهاية المباراة ضد توتنهام الأحد في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وقال القطب الثاني لمدينة ليفربول في بيان «يؤكد إيفرتون أن أندريه جوميز سيخضع لعملية جراحية بعد إصابته في كاحله في المباراة ضد توتنهام»، مشيراً إلى أن العملية ستجري الاثنين، وأضاف «بعد الفحوص في المستشفى، تأكد أنه كان يعاني كسراً في الكاحل الأيمن».

ورفض البرتغالي ماركو سيلفا، مدرب إيفرتون، في الوهلة الأولى إعطاء تفاصيل عن وضع مواطنه جوميز، مكتفياً بالقول في حساب النادي على تويتر «نقل أندريه إلى المستشفى. إنه برفقة طاقمنا الطبي ويجب انتظار الأخبار. بالطبع، إنه وقت صعب بالنسبة لنا كمجموعة. هذا الأمر أبعد من كرة القدم. نقدم له كل دعمنا».

وتعرض جوميز لتدخل قوي من مهاجم توتنهام الدولي الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين قبل أن يصطدم بزميل الأخير المدافع الدولي العاجي سيرج أورييه، حيث توقفت المباراة لدقائق كثيرة قبل أن ينقل على حمالة.

وأشهر الحكم مارتن أتكينسون البطاقة الصفراء في الوهلة الأولى في وجه سون، لكن سرعان ما غيّر لونها برفعه البطاقة الحمراء بمشاهدته ردود الفعل الرهيبة لزملاء جوميز وسون نفسه حيث اتضحت خطورة الإصابة التي تعرض لها البرتغالي.

وقال لاعب وسط توتنهام ديلي ألي في تصريح لقناة «سكاي سبورتس»: «لم يكن الأمر جميلاً حقاً، لم أكن أرغب في مشاهدة ما حدث»، وأضاف «ذهبت إلى غرفة الملابس وكان سون مدمراً، إنه يبكي لكنها ليست غلطته. إنه أحد أكثر الناس لطفاً الذين قابلتهم على الإطلاق، لم يكن يرغب في فعل شيء مثل هذا».

من جهته، قال مدرب توتنهام، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو في مؤتمر صحفي عقب المباراة «لم يكن محظوظاً بالطريقة التي سقط بها على الأرض خلال هذا التدخل. كرة القدم ليست مهمة، بل إن وضعه هو الأهم»، مشيراً إلى أن قائد إيفرتون سيموس كولمان جاء لمواساة سون في غرفة الملابس الخاصة بتوتنهام بعد المباراة، وانتهت المباراة بتعادل الفريقين بهدف لآلي (63) مقابل هدف للتركي جينك توسان (90+7).