قراصنة يخطفون 9 من أفراد طاقم سفينة نرويجية قبالة بنين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت مجموعة شركات الشحن النرويجية «جيه جيه أوجلاند» الأحد أن تسعة من أفراد طاقم سفينتها التجارية «إم في بونيتا» اختطفوا على أيدي قراصنة أثناء رسوها قبالة الساحل الجنوبي لدولة بنين.

وقالت الشركة، ومقرها مدينة جريمستاد النرويجية، في بيان إن قراصنة اعتلوا ظهر السفينة في وقت مبكر من صباح السبت قبالة ميناء مدينة كوتونو.

وأضافت الشركة «أن 9 من أفراد طاقم السفينة اختطفوا بينما كانت تنتظر خلو أحد الأرصفة من أجل تفريغ شحنة جبس على متنها».

وقالت شركة أوجلاند إن فريق الاستجابة التابع لها «يتعامل مع هذا الموقف وفقاً لخطط الطوارئ»، مضيفة أنه تم الاتصال بالسلطات المختصة وعائلات أفراد الطاقم.

وعلى الرغم من انخفاض العدد الإجمالي لحوادث القرصنة البحرية والسطو المسلح في الشهور التسعة الأولى من عام 2019 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، إلا أن الخطر مستمر في خليج غينيا، وفقاً لمكتب الملاحة العالمي، وهو قسم متخصص تابع لغرفة التجارة الدولية ومراقبة القرصنة.