شكرا لقرائتكم خبر عن إقالة الرئيس التنفيذي لـ «ماكدونالدز» لمخالفته قواعد العمل بالشركة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت سلسلة مطاعم الوجبات السريعة ماكدونالدز مساء الأحد، أن رئيسها التنفيذي ستيف إيستربروك، ترك الشركة بعدما تم الكشف عن علاقة تربطه بموظفة.
وتقول ماكدونالدز إن إيستربروك «فصل من الشركة» بعد أن قرر مجلس الإدارة أنه «انتهك سياستها وأظهر سوء تقدير من خلال الدخول في «علاقة» مؤخراً مع إحدى الموظفات».
واعترف إيستربروك بالعلاقة في رسالة عبر البريد الإلكتروني للموظفين نقلتها صحيفة نيويورك تايمز وغيرها من وسائل الإعلام الأمريكية.
وقال «كان هذا خطأ. بالنظر إلى قيم الشركة، أتفق مع مجلس الإدارة على أن الوقت قد حان بالنسبة لي للرحيل».
وعينت كريس كيمبنسكي خلفاً لإيستربروك، والذي تولى منصبه فوراً. وكان كيمبنسكي قد تولى في السابق منصب رئيس ماكدونالدز في الولايات المتحدة.
وكان إيستربروك، وهو رجل أعمال بريطاني، قد ترأس أعمال ماكدونالدز في بريطانيا وشمالي أوروبا قبل أن يصبح المدير التنفيذي والرئيس في آذار/مارس من عام 2015 بعد فترة من ضعف الأداء المالي للشركة.
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