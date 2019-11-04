«حرب بيضاء» على أسماك القرش في أستراليا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طالبت الشركات السياحية والنشطاء المعنيون بحماية الحياة البحرية في أستراليا، الاثنين، باتخاذ إجراء حكومي عاجل وبدأ حرب بيضاء عبر إجراءات غير مميتة للسيطرة على أسماك القرش في الحيد المرجاني العظيم بعد وقوع عدة هجمات.

ودعت الشركات في ولاية كوينزلاند في خطاب نُشر الاثنين لبدأ حرب بيضاء عبر إجراءات غير مميتة للسيطرة على أسماك القرش، مثل استخدام أجهزة رصد لأسماك القرش من الجو، وتحديد مناطق للسباحة محاطة بالشباك.

وقالت الشركات:«الحلول طويلة المدى سوف تتطلب تفهماً أوضح لحركة أسماك القرش وتحليلاً مفصلاً للحوادث الأخيرة».

وكان بريطانيان قد أصيبا بإصابات خطيرة الأسبوع الماضي، حيث فقد أحداهما قدمه، في هجوم لسمكة قرش بمنطقة وايت صندايز، التي يزورها أكثر من 750 ألف شخص سنوياً.

وكان أسترالي 33 عاماً قد توفي في تشرين الثاني/نوفمبر العام الماضي عقب تعرضه لهجوم من سمكة قرش بنفس المنطقة.