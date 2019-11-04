دبي العطاء تقدم 180 برنامجاً تعليمياً وتأهيلياً في البلدان النامية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد ياسين

لم تتوقف جهود بي العطاء- جزء من مبادرات محمد بن راشد العالمية- عن دعم الأطفال للحصول على تعليم سليم في مراحل التعليم الأساسي وما قبله، بل ضاعفت المؤسسة دعمها وجهودها لتمتد إلى برامج خاصة ما بعد التعليم الأساسي، وتأهيل الشباب ليصبحوا رواد أعمال في عدد من البلدان النامية، حتى شمل خيرها الأطفال المتأثرين بالحروب والنزاعات والأزمات الممتدة في البلدان النامية.

وصممت المؤسسة برامجها التعليمية في بلدان عدة نامية، حسب طبيعة المجتمعات ودراسة الأوضاع على الأرض من خلال فرق ميدانية من المؤسسة ومؤسسات في المجتمعات المحلية ترصد البرامج التي يتم تنفيذها لتنمية الأطفال والشباب.

ذراع دولة الإمارات

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وقال الدكتور طارق القرق، الرئيس التنفيذي لدبي العطاء، إن المؤسسة قدمت منذ نشأتها عام 2007 الدعم لأكثر من 18 مليون شخص في 57 بلداً نامياً، ومن المتوقع أن تصل مساعدات المؤسسة إلى 20 مليون شخص في 62 دولة بحلول العام المقبل.

والمؤسسة تعد ذراع دولة الإمارات لمساعدة الأطفال والشباب في الدول النامية؛ حيث أطلقت أكثر من 180 برنامجاً تعليمياً متنوعاً تتضمن برامج التعليم المبكر والتعليم في حالات الطوارئ وبرامج موجه لأصحاب الهمم، فضلاً عن برامج لتطوير مهارات المدرسين، وغيرها من البرامج التي تؤثر بشكل إيجابي في حياة المجتمعات.

وأكد أن مساعدات المؤسسة، تقدم لجميع البشر دون النظر إلى دين أو عرق أو جنس، وتواصل فرق العمل الميدانية جهدها للوصول إلى المناطق النائية والأكثر وعورة، فبرامجنا وصلت إلى أدغال إفريقيا ومناطق النزاعات مثل نزوح اللاجئين السوريين في البلدان المجاورة لسوريا وصولاً إلى مرتفعات النيبال في آسيا وبيرو في أمريكا اللاتينية.

نجاح البرامج

وحول مدى استمرارية البرامج التي تنفذها المؤسسة بعد انتهاء الفترة الزمنية المخططة لها، أوضح أن المؤسسة تطلق برامجها في البداية بالتعاون مع مؤسسات تعمل في البلدان المستهدفة، وفرقنا ترصد نجاح البرامج ومن ثم نقدم للحكومات تلك البرامج بعد تنفيذها للحكومة التي تتبناها وتعمل على تعميمها.

وأوضح أن الخطط التي وضعتها المؤسسة، تضمن تعليماً مستداماً للأطفال والشباب من ضحايا الحروب والأزمات، ونخطط لتقديم المزيد من البرامج التعليمية التي تتوافق مع أهداف البند الرابع من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتتماشى مع توجيهات الحكومة الرشيدة لمد يد العون للمحتاجين حول العالم، مؤكداً أن التسلح بالعلم والمعرفة من أهم أدوات تقدم الشعوب ونهضة الأمم.

وسبق للخليج أن رافقت فرق رصد وتقييم برامج دبي العطاء، في عدد من الدول المستهدفة؛ حيث شاهدت على الأرض ما تقدمه المؤسسة من مساعدات وصلت مناطق نائية في زنجبار (تنزانيا) عبر برنامج للتعليم ما قبل الأساسي وبرنامج آخر لتطوير مهارات المدرسين.

أما عن برامج روندا، فقد تنوعت مساعدات دبي العطاء بين برامج للأطفال ما قبل التعليم الأساسي وأخرى لتعزيز قدرات المعلمين، فضلاً عن برامج تأهيل طلاب المدارس الثانوية ضمن برنامج ريادة الأعمال.