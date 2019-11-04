تحضيرات أمريكية لبناء ثلاث قواعد شمال شرقي سوريا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يجري التحالف الدولي حالياً، تحضيرات لبناء 3 قواعد عسكرية، في كل من القامشلي، ومنطقتين أخريين في شمال شرقي سوريا.

وقالت مصادر محلية ل«المرصد السوري»، إنها رصدت وصول دورية تابعة للقوات الأمريكية إلى قرية «هيمو» الواقعة على بعد 4 كلم من مدينة القامشلي من جهة الغرب، والتي تبعد كيلومترات قليلة عن الحدود السورية - التركية، ومن المفترض إنشاء نقطة عسكرية جديدة تابعة لها في القامشلي، الأحد. ولفتت المصادر إلى سعي واشنطن إلى أن يكون لها وجود فعلي لمنع وقوع الأجواء في شمال وشرق سوريا بيد الآخرين، إضافة إلى السيطرة على المنشآت النفطية.

وقامت دورية من القوات الخاصة الأمريكية، امس الأحد، بتفقد حقول النفط في منطقة آليان والرميلان في الحسكة، بشمال شرقي سوريا، عند الحدود مع العراق. وأفاد مراسل قناة «روسيا اليوم» بأن الدورية الأمريكية جالت مع القوات الكردية (قسد) في عدد من حقول النفط بمنطقة آليان والرميلان، وقرى آلاقوس، حيث كان برفقتهم أيضاً وزير البترول في «الإدارة الذاتية الكردية». وأضاف المراسل أن الدورية الأمريكية عادت إلى منطقة رميلان، في مثلث الحدود التركية-السورية-العراقية، بعد تفقدها حقولاً نفطية في منطقة القحطانية، حيث سلكت الطرق القريبة من الحدود التركية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء أمس الأحد، عن تعرض قافلة عسكرية أمريكية شمال شرق سوريا لاستهداف من أراض تسيطر عليها الفصائل المسلحة الموالية لتركيا. وقالت الوزارة في بيان: «تم الحصول على معلومات عبر قناة فض الاشتباكات مع الجانب الأمريكي تفيد باستهداف قافلة عسكريين أمريكيين، كانت تسير في طريق إم 4 باتجاه الحدود مع العراق، على بعد 6 كيلومترات غربي بلدة تل تامر». (وكالات)