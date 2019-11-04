دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي العالم على موعد مع ظاهرة فلكية نادرة في نوفمبر

ذكرت تقارير علمية أن العالم سيشهد ظاهرة فلكية نادرة خلال شهر نوفمبر الجاري، حيث سيمر كوكب عطارد أمام قرص الشمس.

وبحسب ما جاء في هذه التقارير، فإن كوكب عطار سيمر أمام قرص الشمس للمرة الـ 13 خلال قرن، وذلك يوم 11 نوفمبر الجاري.

عودة طائرة أمريكية إلى الأرض بعد مهمة غامضة في الفضاء استغرقت عامين alqiyady 1 عودة طائرة أمريكية إلى الأرض بعد مهمة غامضة في الفضاء استغرقت عامين

شاهد أيضاً: عودة طائرة أمريكية إلى الأرض بعد مهمة غامضة في الفضاء استغرقت عامين

وسيتمكن سكان دول المنطقة العربية والشرق الأوسط ومعظم دول قارات إفريقيا وأوروبا، بالإضافة إلى الأمريكيتين ماعدا ألاسكا، من رؤية هذه الظاهرة النادرة.

ووفقًا لهذه التقارير، فإن هذا العبور سيظهر على شكل نقطة سوداء مستديرة صغيرة تتحرك ببطء شديد عبر قرص الشمس.

علماء يتوصلون إلى طريقة لاستخراج الماء على سطح القمر alqiyady 1 علماء يتوصلون إلى طريقة لاستخراج الماء على سطح القمر

شاهد أيضاً: علماء يتوصلون إلى طريقة لاستخراج الماء على سطح القمر

Advertisements

كما سيتمكن سكان النصف الجنوبي للكرة الأرضية من رؤية كوكب عطارد بشكل أسهل من سكان النصف الشمالي.

ويحذر الخبراء من استخدام العين المجردة أو التلسكوب لمحاولة رؤية عبور عطارد أمام قرص الشمس، حيث نصحوا باستخدام ورقة بيضاء مثبتة أمام العدسة.

وأشارت التقارير إلى أن هذه الظاهرة حدثت آخر مرة في 9 مايو 2016، كما أنه من المتوقع أن تتكرر مجددًا بعد 13 عاماً، في 13 نوفمبر 2032. المزيد:

شاهد: في 140 ثانية حياة كوكب الأرض من النشأة إلى يومنا هذا

فلكية جدة تُجيب.. هل ستدخل الأرض في ظلام دامس لمدة 6 أيام؟

هزاع المنصوري ثالث عربي يذهب إلى الفضاء فمن هما أول رائدي فضاء عربيين؟

الفائزون في مسابقة التصوير الفلكي 2019: لقطات مدهشة تبرز جمال الكون

تم نشر هذا المقال على موقع القيادي