شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبنانى: لابد من الحوار مع المتظاهرين من أجل التوصل إلى تفاهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد الرئيس اللبنانى ميشال عون، أن النداءات التى وجهها إلى المتظاهرين والمعتصمين، تعكس تفهمه للمطالب التى رفعوها، مشيرا إلى أنه لابد من الحوار مع المحتجين فى الساحات من أجل التوصل إلى تفاهم على القضايا المطروحة.

جاء ذلك، خلال استقبال الرئيس اللبنانى، ظهر اليوم بقصر بعبدا الجمهورى، المنسق الخاص للأمم المتحدة لدى لبنان يان كوبيش، والذى نقل إليه الاهتمام البالغ من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش والمسئولين فى الأمم المتحدة، بتطورات الأوضاع الراهنة فى لبنان.

وأبلغ عون المنسق الأممى، أن من أولى مهام الحكومة الجديدة بعد تشكيلها، متابعة عملية مكافحة الفساد من خلال التحقيق فى كل الإدارات الرسمية والمؤسسات العامة والمستقلة بهدف محاسبة مرتكبى جرائم الفساد، لافتا إلى أن التحقيق سوف يشمل جميع المسئولين الذين تناوبوا على هذه الإدارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة من مختلف المستويات.

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وأكد الرئيس اللبنانى، أن الإصلاحات التى اقترحها ووعد اللبنانيين بالعمل على تنفيذها، من شأنها تصحيح مسار الدولة واعتماد الشفافية فى كل ما يتصل بعمل مؤسساتها، مشددا على أن دعم اللبنانيين ضرورى لتحقيق هذه الإصلاحات.

وكان المنسق الأممى، قد أشار نقلا عن أمين عام الأمم المتحدة، إلى أن المنظمة الدولية تضع كافة إمكاناتها بتصرف لبنان لمساعدته فى المسائل التى يرغب فى تحقيقها لمواجهة الظروف الراهنة.

ويشهد لبنان، منذ مساء 17 أكتوبر الماضى سلسلة من التظاهرات والاحتجاجات الشعبية العارمة فى عموم البلاد، اعتراضا على التراجع الشديد فى مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذى أصاب الخدمات التى تقدمها الدولة لاسيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعى.