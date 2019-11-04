الخارجية العراقية: أمن البعثات والقنصليات "خط أحمر" لا يسمح بتجاوزه

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وقال المتحدث بإسم الخارجية، أحمد الصحاف، فى بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية، اليوم الإثنين، إن وزارة الخارجية تدين قيام بعض المتظاهرين بالاعتداء على القنصلية العامة الإيرانية فى "كربلاء" مؤكدة التزامها بحرمة البعثات الدبلوماسية التى كفلتها "اتفاقية فيينا " للعلاقات الدبلوماسية، وضرورة عدم تعريض أمنها للخطر.
وأضاف، أن أمن البعثات والقنصليات "خط أحمر" لا يسمح بتجاوزه، وأن السلطات الأمنية قد اتخذت جميع الإجراءات لمنع أى إخلال بأمن البعثات ، مشيرا إلى أن الخارجية العراقية تؤكد أن مثل هذه الأفعال لن تؤثر فى علاقات الصداقة وحسن الجوار التى تربط البلدين "الجارين".
وكان مئات العراقيين، قد تظاهروا أمس، أمام القنصلية الإيرانية فى مدينة "كربلاء " وأنزلوا العلم الإيرانى، ورفعوا شعارات تطالب بطرد أعضاء القنصلية وإغلاقها.
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