شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة المصغرة لمناقشة الدستور السورى تبدأ أولى جلساتها فى جنيف والان مع تفاصيل الخبر
وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن اجتماعات اللجنة المصغرة المؤلفة من 45 عضوا بواقع 15 عضوا للوفد المدعوم من الحكومة السورية و15 عضوا لوفد الأطراف الأخرى و15 عضوا لوفد المجتمع الأهلى ستكون مغلقة أمام الإعلام.
وكانت الهيئة الموسعة للجنة مناقشة الدستور اتفقت، يوم الجمعة الماضى، على أعضاء اللجنة المصغرة وأقرت ورقة مدونة السلوك والاجراءات التى تحكم عمل الهيئتين الموسعة والمصغرة.
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