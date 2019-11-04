سوريا.. مقتل 3 مدنيين في غارات للنظام على ريف إدلب

إدلب/ أشرف موسى/ الخليج 365

قتل 3 مدنيين بينهم طفلان، جراء غارات شنتها مقاتلات النظام السوري على تجمعات سكنية، في منطقة خفض التصعيد شمال غربي سوريا.

وقال مراسل الخليج 365، إن قوات النظام السوري، شنت الاثنين، هجمات جوية على قرى بشيرية وزيزون وجانودية وشيخ سنديان ضمن منطقة خفض التصعيد في إدلب.

وأضاف أن الهجمات أسفرت عن مقتل 3 مدنيين بينهم طفلان، وجرح 7 آخرين.

ومن ناحية أخرى، استهدفت قوات النظام السوري قرية حاس وكفر سنجة وبلدة كفرومة بصواريخ وقذائف هاون.

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وفي مايو/ أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران، توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

إلا أن قوات النظام وداعميه، تواصل شن هجماتها على المنطقة رغم التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في 17 سبتمبر/ أيلول 2018، بمدينة سوتشي الروسية، على تثبيت "خفض التصعيد".

وقتل أكثر من 1300 مدني جراء هجمات النظام وروسيا على منطقة خفض التصعيد، منذ 17 سبتمبر 2018.

كما أسفرت الهجمات عن نزوح أكثر من مليون مدني إلى مناطق هادئة نسبيا، أو قريبة من الحدود التركية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.