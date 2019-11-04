نمو السياحة الوافدة إلى قطر 12.4 بالمئة خلال 9 أشهر

محمد إبراهيم / الخليج 365

أظهرت بيانات رسمية، الإثنين، نمو السياحة الوافدة إلى قطر بنسبة 12.4 بالمئة على أساس سنوي، خلال الأشهر التسعة الأولى من 2019.

وجاء في بيانات وزارة التخطيط والإحصاء القطرية أن عدد السياح الأجانب، سجل مليونا و492 ألفا و653 سائحا، خلال الفترة المنقضية بنهاية سبتمبر/ أيلول الماضي.

كان عدد السياح الأجانب، بلغ مليونا و328 ألفا و195 زائرا في الفترة المماثلة من 2018.

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ومثلت الحصة الأكبر، السياح القادمين من الدول الآسيوية الأخرى وأوقيانوسيا بنسبة 39 بالمئة، ثم أوروبا بـ31 بالمئة، فدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 11 بالمئة.

وسجل عدد سياح قطر، العام الماضي، نحو 1.82 مليون فرد، بتراجع 19.4 بالمئة، مقابل 2.25 مليون سائح في 2017.

وتسعى قطر إلى جذب 5 ملايين و600 ألف سائح إليها سنويا بحلول 2023.

وتهدف الدوحة إلى زيادة المساهمة المباشرة للسياحة في الناتج المحلي الإجمالي لقطر من 5.4 مليارات دولار في 2016، إلى 11.3 مليار دولار بحلول 2023.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.