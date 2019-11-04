قنّاصة قطريون يتلقون تدريبات على أسلحة تركية في إزمير

إزمير/ خليل فيدان / الخليج 365

تلقت مجموعة من القناصة القطريين، تدريبات في تركيا، شملت استخدام أسلحة مصنعة بإمكانات محلية.

وبتنظيم من الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا"، تم تدريب مجموعة من القوات الخاصة القطرية مكونة من 15 عنصرا، في مدرسة الدرك للقوات الخاصة (الكوماندوز) في مدينة إزمير غربي البلاد.

التدريبات التي استمرت لأسبوعين، شهدت تقديم مدربين وخبراء أتراك تدريبات مختلفة في مجال الاستطلاع، والقنص والتخفي بعد الاستهداف، ومعلومات تقنية أخرى حول الأسلحة والمعدات العسكرية المستخدمة من قبل القناصين.

وتلقى القناصة القطريون، تدريباتهم على بندقية القنص تركية الصنع "جي مي كي بورا – 12" (JMK Bora-12) التي أنتجتها مؤسسة الصناعات الميكانيكية والكيميائية التركية.

وفي حديثه للأناضول، قال رئيس مجلس الأسلحة والرماية لدى الدرك التركي، أوغور أفا، إن القناصة القطريون تلقو مختلف أنواع التدريبات الخاصة بالقناصين خلال دورة استمرت لأسبوعين.

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وأوضح أن هذه التدريبات شملت تعليم مبادئ القنص، وطرق القنص، وكيفية التخفي بعد الاستهداف، والاستطلاع، والقنص في المناطق المأهولة، إلى جانب تزويد المتدربين بمعلومات تقنية حول الأسلحة والمعدات العسكرية المستخدمة في القنص.

بدوره، قال حمد عبد الله، أحد عناصر القوات الخاصة لدى الشرطة القطرية، إنهم تلقوا تدريبات على القنص من مختلف المسافات، بدءا من 100 متر ولغاية ألف متر.

وأعرب عن إعجابه ببندقية القنص التركية "جي مي كي بورا – 12"، مبينا أنها ذات جودة عالية.

وتعد "جي مي كي بورا – 12" أول بندقية قنص مصنعة محليا في تركيا، وهي قادرة على إصابة الهدف من على بعد 1200 متر.

ويستخدم الجيش التركي بندقية القنص المذكورة منذ عام 2014.

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