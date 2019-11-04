الجيش العراقي يحذر من انهيار جسر الجمهورية ببغداد

بغداد (العراق)/ محمد وليد/ الخليج 365



حذر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء الركن عبد الكريم خلف، الاثنين، من احتمالية انهيار جسر الجمهورية بالعاصمة بغداد، نتيجة اعمال الحرق وتدمير الوسادات المطاطية.



وجسر الجمهورية، هو جسر حيوي يربط ساحة التحرير حيث التجمع الرئيسي للتظاهرات الاحتجاجية بـ "المنطقة الخضراء" شديدة التحصين، والتي تضم مباني الحكومة والبرلمان والبعثات الأجنبية.



ونقلت قناة "العراقية" الرسمية في خبر عاجل تابعته الخليج 365، عن خلف قوله، إن "اعمال حرق وتدمير الوسادات المطاطية لجسر الجمهورية أدى الى حصول خلل في الجسر". متوقعا أن ذلك "قد يؤدي الى انهيار الجسر".



والجسر مغلق منذ عدة أيام بعدة حواجز إسمنتية تحرسها القوات الأمنية لمنع تقدم المحتجين المحتشدين في ساحة التحرير، الذين يحاولون منذ أيام عبور الجسر والوصول الى المنطقة الخضراء.



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ويشهد العراق، منذ 25 أكتوبر/تشرين أول الماضي، موجة احتجاجات مناهضة للحكومة، هي الثانية من نوعها بعد أخرى سبقتها بنحو أسبوعين.



وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرفعوا سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة، إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرت به الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه.

منذ بدء الاحتجاجات، تبنت حكومة عبد المهدي، عدة حزم إصلاحات في قطاعات متعددة، لكنها لم ترض المحتجين، الذين يصرون على إسقاط الحكومة ضمن مطالب أخرى عديدة.

ووفقا لمفوضية حقوق الانسان العراقية فأن 260 متظاهراً قتلوا خلال الاحتجاجات.

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