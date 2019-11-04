انخفاض تحويلات الأجانب في المملكة

صحيفة الخليج الالكترونية

سجّلت تحويلات الأجانب المقيمين في المملكة العربية السعودية، تراجعاً بنسبة 11 % خلال الأشهر التسعة الأولى لعام 2019؛ لتصل إلى 93 مليار ريال مقارنة بنحو 103.5 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2018.

جاء ذلك بعد أن ارتفعت تحويلات الأجانب، خلال شهر سبتمبر الماضي، بنسبة 4 %؛ لتبلغ 10.28 مليار ريال، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك حسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” لشهر سبتمبر 2019 التي نقلها موقع “أرقام” الاقتصادي.

وتراجعت تحويلات السعوديين للخارج خلال التسعة أشهر الأولى لعام 2019، إلى 42 مليار ريال بنسبة 9 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

جاء ذلك بعد أن انخفضت تحويلاتهم للخارج خلال سبتمبر الماضي بنسبة 5 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018؛ لتصل إلى 4.53 مليار ريال.