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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما أسباب الرشح المستمر؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
يعاني البعض من رشح مستمر. فما أسباب ذلك؟
للإجابة عن هذا السؤال، أوضحت الجمعية الألمانية لطب الرئة والطب التنفسي أن الرشح المستمر يشير إلى الإصابة بالحساسية على اختلاف أنواعها، مثل حساسية حبوب اللقاح، أو الأغذية، أو شعر الحيوانات، أو عث الغبار المنزلي، أو فطريات العفن ،أو اللاتكس الطبيعي.
وأوضحت الجمعية أن الرشح المستمر عادة ما يكون مصحوباً بأعراض أخرى، مثل زيادة إفرازات دموع العين، وتهيج ملتحمة العين، والسعال، ومتاعب التنفس.
وشددت الجمعية على ضرورة استشارة الطبيب للتحقق من الإصابة بالحساسية باختبار مسببات الحساسية الشائعة على الجلد، مشيرةً إلى أن العلاج المناعي، حل ناجع للحساسية.
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