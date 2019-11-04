شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: إزالة تعديات على أرضى الدولة بمنطقة الحسينية بمكة المكرمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أزالت بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة السعودية، تعديات وإحداثات على أراضٍ حكومية بمنطقة الحسينية بمكة المكرمة، بمساحة إجمالية بلغت 20 ألف متر مربع، بمشاركة لجنة التعديات وبدعم ومساندة من الجهات الأمنية.
وتكثّف بلدية العزيزية الفرعية جولاتها الرقابية على جميع المواقع لضبط الإحداثات والتعديات على الأراضى الحكومية والممتلكات العامة.
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