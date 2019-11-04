شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الاحتلال الإسرائيلى يحلق فى أجواء الجنوب اللبنانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل طيران الاحتلال الإسرائيلى، تنفيذ طلعاته الجوية فى أجواء الجنوب اللبنانى منتهكًا قرار مجلس الأمن رقم 1701، بحسب وكالة "واس" السعودية. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اليوم أن المقاتلات الحربية الإسرائيلية حلقت فوق مناطق حاصبيا والعرقوب فى الجنوب اللبنانى ثم غادرت الأجواء باتجاه الأراضى المحتلة.

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