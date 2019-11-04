شكرا لقرائتكم خبر عن إصدار 2 مليون رخصة قيادة بدبى حتى سبتمبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغ عدد رخص القيادة التى أصدرتها هيئة الطرق والمواصلات فى دبى فقط، مليونين و117 ألفاً و474 رخصة قيادة للسائقين المسجلين فى دبى، والذين تم تدريبهم وفحصهم للحصول على رخصة القيادة حتى نهاية سبتمبر 2019، فى حين بلغ عدد الرخص الصادرة بموجب استبدال 718 ألفاً و304 رخص.

و وفقا لموقع "الرؤية" الإماراتى، أكد مدير إدارة تدريب وتأهيل السائقين فى مؤسسة التراخيص بالهيئة محمد وليد نبهان، أن الهيئة تعتمد حزمة من البرامج التدريبية للسائقين، أبرزها برامج تدريب السائقين على القيادة والبرامج الأخرى التعليمية التى تركز على تحقيق الأمن والأمان للسائقين ومستخدمى الطريق، إذ تركز تلك البرامج على كيفية التعامل مع المخاطر والابتعاد عن السرعة والتقيد باستخدام أحزمة الأمان فى المركبة، ومخاطر تناول الكحول وعدم تناول الأدوية ذات التأثير السلبى على أداء السائق، وترشيد استعمال الأدوية الموصوفة وكيفية القيادة فى ظروف مختلفة، منها الضباب أو فى حالة الإعياء أو الغضب، إضافة إلى التوعية بأهمية عدم استعمال الهواتف النقالة أثناء القيادة والابتعاد عن كل ما يعمل على إلهاء السائق وضرورة صيانة المركبة والتعرف على الأنظمة المساعدة للسائقين، والتى تعمل على تخفيض خطر التعرض لحوادث الاصطدام.

وأوضح مدير إدارة تدريب وتأهيل السائقين، أنه تعزيزاً للهدف الاستراتيجى "دبى الذكية" تم إثراء عملية تدريب السائقين للحصول على رخصة القيادة بتقنيات ذكية متعددة، أبرزها تقديم المحاضرات عن بُعد والتطبيق الذكى لاختبار المعرفة التجريبى، الذى يمنح المتدرب تجربة مطابقة لاختبار المعرفة للتحقق من قدرته على اجتياز الاختبار قبل الخضوع للفحص الفعلى وتدريب السائقين عبر أجهزة المحاكاة بشكل اختيارى والتدرب على اجتياز فحص الساحة الذكى باستخدام النظارة ثلاثية الأبعاد Virtual reality.

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ونوه محمد وليد نبهان، بأن المتطلبات التى يجب توافرها لدى المتدربين للحصول على رخصة القيادة، هى بطاقة الهوية الإماراتية الأصلية، وفحص نظر إلكترونى فقط.

وفيما يخص عدد المدربين والمدربات فى معاهد تعليم قيادة المركبات لمختلف الفئات، أفاد نبهان بأنه يوجد حالياً ما يتجاوز 2000 مدرب ومدربة مرخصين لمزاولة المهنة فى إمارة دبى، فى حين يبلغ عدد مراكز فحص السائقين 18 مركزاً فى كل أنحاء دبى.