شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 15 فلسطينيا من القدس والضفة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلى فجر اليوم 15 مواطنا فلسطينيا على الأقل من القدس المحتلة والضفة الغربية وصادر أموالًا وأسلحة.
ووحسب وكالة أنباء الإمارات، قالت مصادر محلية فلسطينية إن مواجهات اندلعت في بلدة بدو شمال غرب القدس، فيما استولى جنود الاحتلال على أموال من منزل الأسير السابق صالح نوفل فى قرية راس كركر غرب رام الله.
من جهته أصدر قائد جيش الاحتلال الاسرائيلى فى الضفة أمرا عسكريا بمصادرة 129.3 دونم من أراضى الظاهرية والسموع قضاء الخليل ووضع اليد عليها بحجة أمنية، فيما أمهل قرار المصادرة أصحاب الأراضى المقرر مصادرتها مهلة لمدة أسبوع واحد للاعتراض على القرار.
على صعيد متصل أقدم مستوطنون اليوم على سرقة ثمار الزيتون من أراضى بلدة قريوت جنوب نابلس.
وقالت مصادر محلية فلسطينية إن مزارعى القرية اكتشفوا سرقة محصول الزيتون فى الأراضى المحاذية لمستوطنة "عيليه" شمال الضفة .
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