شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. متظاهر عراقى ينقذ زميله من حافة الجسر بطريقة بطولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جازف متظاهر عراقى بحياته لينقذ زميله المتظاهر المصاب على حافة الجسر، حسب موقع روسيا اليوم.

ويظهر الفيديو متظاهرا عراقيا من فريق الإنقاذ الذين يتواجدون فى ساحة التحرير، وهو يُنقذ أحد جرحى الخط الأمامى للمتظاهرين على جسر الجمهورية، بعد أن أصيب بنيران قوات مكافحة الشغب.

وربط المنقذ زميله الجريح على ظهره بالحبال، وتمكن من السير به من منتصف الجسر المطل على نهر دجلة وصولا إلى البر، حيث تم تسليمه للمعالجين.