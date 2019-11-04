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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بخلاف المعتقد الشائع.. الإكثار من تناول الأرز يحارب السمنة! والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
كشفت دراسة يابانية حديثة أن الإكثار من تناول الأرز يمكن أن يمنع السمنة، بخلاف المعتقد الشائع.
وأوضحت الدراسة أنه تبين أن معدلات السمنة كانت منخفضة في المناطق التي تتبع حمية غذائية على غرار الأسلوب الياباني أو الآسيوي الذي يعتمد على الأرز، بخلاف الدول التي يقل فيها استهلاك الأرز، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرغ.
وأشارت الدراسة، التي شملت 136 دولة، إلى أن مجرد زيادة متواضعة في تناول الأرز بـ 50 غراماً للشخص في اليوم يمكن أن تحد من السمنة في العالم بـ 1%.
وقالت البروفيسور توموكو إيامي، التي قادت فريق البحث، إن الباحثين لاحظوا تراجع معدل السمنة في الدول التي تعتمد على تناول الأرز بشكل رئيسي. وأضافت "ومن ثم، فإن الحمية الغذائية اليابانية أو الآسيوية المعتمدة على الأرز تساعد في منع السمنة".
وأوضحت أن الأرز نبات قليل الدسم، وأن الألياف والمواد الغذائية والمركبات النباتية في الحبوب الكاملة تساعد في إكساب الشخص شعوراً بالشبع، ما يحد من الإفراط في الأكل.
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