- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أفضل أطعمة للحفاظ على نضارة البشرة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
يعتبر اتباع نظام غذائي صحي يحتوي على عناصر غذائية مفيدة، أحد أهم العوامل التي تساعد على الحفاظ على نضارة البشرة وحيويتها.
ومن هذا المنطلق أوردت صحيفة ميرور البريطانية، مجموعة من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة للبشرة، على النحو التالي:
1- البيض
يعتبر البيض من أكثر الأطعمة التي تساعد على نضارة البشرة لاحتوائه على اليود والنحاس وفيتامينات B2 وB12، وهي عناصر أساسية في إصلاح البشرة.
2- المحار
المحار غني باليود والزنك، وهما عنصران هامان لشفاء الجلد، كما أنه يحتوي على النحاس الذي يساعد على منع تصبغ البشرة.
3- البقوليات
تعتبر البقوليات مثل العدس والحمص والفاصوليا من المصادر الجيدة التي تحتوي على النحاس، للأشخاص الذين لا يتناولون المحار.
4- الخضار الورقية
تحتوي الخضار الورقية الداكنة على كميات جيدة من فيتامين C الذي يساعد على إنتاج الكولاجين، إضافة إلى فيتامين A الصديق للبشرة.
5- الحبوب
توفر الحبوب الكاملة فيتامين B و عنصر الزنك، وهي عناصر تعتبر حيوية لصحة البشرة.
كانت هذه تفاصيل خبر أفضل أطعمة للحفاظ على نضارة البشرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.