دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي أرباح خيالية لهواوي بعد أول دقيقة من بيع هاتفها Mate 30 5G

أعلنت شركة هواوي الصينية، تحقيقها أرباحًا هائلاً بعد أول دقيقة من فتح عمليات الشراء لهاتفها الجديد Mate 30 5G بالأسواق في بلادها.

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شركة هواوي، التي أطلقت هاتفها Mate 30 5G في الأسواق الصينية بداية من يوم الجمعة 1 نوفمبر، أشارت إلى أنها جنت 140 مليون دولار في أول دقيقة من بيع الهاتف.

ويبدأ سعر هاتف Mate 30 5G من 700 دولارًا؛ حيث يصل سعر الهاتف ذو الذاكرة 8/128 غيغابايت إلى 706 دولار، فيما يصل الهاتف ذو الذاكرة 8/256 غيغابايت إلى 777 دولار.

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ويأتي هذا في الوقت الذي طرحت به شركة هواوي إصدارات جديدة من الهواتف التي تعمل على شبكة G5 كهواتف Huawei Mate 30 5G و Mate 30 Pro 5G.المزيد:

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