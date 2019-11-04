الشؤون العربية توصي اللبنانيين بالاصطفاف ومواجهة المؤامرات

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

عقدت لجنة الشؤون العربية برئاسة أحمد رسلان رئيس اللجنة، وبحضور السفير نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المشرق العربي، اجتماعا لمناقشة آخر تطورات الوضع في لبنان، وتناولت المناقشات العديد من الجوانب.

وأوصت اللجنة بحرص القيادة السياسية المصرية على استقرار وأمن لبنان، داعية الأشقاء اللبنانيين للمحافظة على مقدرات وطنهم ومؤسسات دولتهم وجيشهم، واصطفاف الشعب اللبناني لمواجهة أي مؤامرات قد تحاك ضد لبنان، وسرعة تشكيل حكومة جديدة تهتم بأمور البلاد وتحقق أهداف الثورة بعد استقالة حكومة سعد الحريري، ورفع القوى الإقليمية يدها عن التدخل في الشأن اللبناني.

ورات اللجنة أنّ الأزمة ستمر ويخرج لبنان أكثر قوة كما حدث في الأزمات السابقة، خاصة الحرب الأهلية التي تعرض لها لبنان في ثمانينيات القرن الماضي.