"خرجت ولم تعد".. رسالة مؤثرة من أم الطبيبة العراقية المختطفة

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وقالت الأم في مقطع فيديو مؤثر: "أنا والدة صباح فهد المهداوي. البارحة خطفت (ابنتي) الساعة 11:20 في الليل. لا أعرف أين خطفت. مكاننا (سكننا) في البياع (منطقة سكنية في بغداد)".

وأضافت أن شقيق صبا هاتفها عند الساعة 10: 20 ليلا، ليسألها عن مكانها، فأجابت أنها في الطريق، وبعد ذلك انقطع الاتصال بين العائلة والابنة.

وأشارت الأم إلى أنها قدمت شكوى إلى مركز الشرطة في البياع بشأن اختفاء ابنتها، لكن موظفي المركز أخبروها بعدم وقوع عملية خطف في المنطقة. © متوفر بواسطة Sky News Arabia

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وقالت الأم إن ابنتها ناشطة مدنية لا تنتمي إلى أي حزب سياسي، مشيرة إلى أنها كونت مجموعة مع صديقاتها وتوجهن إلى الاحتجاجات.

وناشدت الجهات المختصة في الحكومة العراقية و"كل خيّر وشريف" بأن يلتفت إلى قضية ابنتها.

وصبا المهداوي إحدى الطبيبات المتطوعات لعلاج متظاهري ساحة التحرير وسط بغداد، وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين منهم.

وكانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق طالبت في وقت سابق القوات الأمنية بتحري مصير الطبيبة، وقالت إن "المهداوي تعرضت للاختطاف، مساء السبت، من طرف جهات مجهولة في مدينة البياع مركز قضاء الكرخ في العاصمة العراقية".

وكررت الهيئة مطالباتها بالكشف عن مصير جميع الناشطين، واتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية المتظاهرين من عمليات الاختطاف المنظم التي يتعرضون لها في بغداد وباقي محافظات الوسط والجنوب.