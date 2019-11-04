شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 4 برصاص الشرطة العراقية خلال فض تظاهرة أمام قنصلية إيران في كربلاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قتل 4 متظاهرين بالرصاص خلال تفريق القوات العراقية التظاهرات أمام قنصلية إيران في كربلاء، جاء ذلك بحسب ما أوردته شبكة "سكا ى نيوز"، الإخبارية فى خبر عاجل قبل قليل.

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وأفادت مصادر إعلامية بقطع محتجين عراقيين عدداً من الشوارع والجسور الحيوية وسط العاصمة العراقية، بغداد، كما أغلق محتجون طرقاً وجسوراً ومؤسسات حكومية في محافظات بابل وذي قار والمثنى والديوانية وواسط وميسان بالعراق.

وتشهد مدن عراقية مظاهرات ضخمة على خلفية تردى الأوضاع الاقتصادية وفساد النخب السياسية، وتسببت الاضطرابات فى مقتل العشرات وإصابة المئات بجروح.