شكرا لقرائتكم خبر عن محتجون عراقيون يقطعون عددًا من الشوارع والجسور الحيوية وسط العاصمة بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت مصادر إعلامية بقطع محتجين عراقيين عدداً من الشوارع والجسور الحيوية وسط العاصمة العراقية، بغداد؛ كما أغلق محتجون طرقاً وجسوراً ومؤسسات حكومية في محافظات بابل وذي قار والمثنى والديوانية وواسط وميسان بالعراق. وتشهد مدن عراقية مظاهرات ضخمة على خلفية تردى الأوضاع الاقتصادية وفساد النخب السياسية، وتسببت الاضطرابات فى مقتل العشرات وإصابة المئات بجروح.

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